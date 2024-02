Agnieszka Chylińska w gorzkim wyznaniu. "Miałam 17 lat. To było strasznie bolesne"

- Jeżeli dziś o coś jestem mądrzejsza, to na pewno o to, że jeżeli komuś daję NIE, to już mam to naprawdę przemyślane. Bo np. umiem sobie wyobrazić, że ta osoba nie da sobie rady w półfinale. Zwykle myślę przy ocenianiu o dwóch czynnikach: talencie i sile charakteru. Nawet jeśli uczestnik jest przezdolny, ale jeszcze nie do końca dojrzał; nie do końca wie, czego chce, to to nie wyjdzie - powiedziała w rozmowie z portalem Viva.pl.