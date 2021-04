Agnieszka Chylińska wspomina dawne czasy: "Podróżowałam zawsze po cichu"

Pandemia, która wyraźnie spowolniła życie nas wszystkich, coraz częściej skłania nas do refleksji nad swoim życiem. Najwidoczniej dotyczy to również Agnieszki Chylińskiej . Wokalistka, która w połowie lat 90. zaczynała karierę w rockowym zespole O.N.A., zdobyła się na szczere wyznanie za pośrednictwem Instagrama.

" Podróżowałam sobie zawsze po cichu. Nie zapraszałam do tych podróży żadnych mediów . Nigdy nie kusiły mnie darmowe wakacje fundowane przez prasę kolorową, gdzie stawką była zawsze ujawniana prywatność. Uciekałam sobie na chwilę, by być jedną z wielu turystek bez mejkapu, szara, zwyczajna, ciekawa świata jak inni " - zaczęła swój wpis artystka.

"Wiem, że może rozczaruję, ale jestem zakochana w Wielkiej Brytani i. Zaczęło się od marzeń 7-letniej dziewczynki, by odwiedzić kiedyś kraj tych wszystkich mistrzów angielskiej piłki nożnej, a potem serial Robin Hood, gdzie jak trzy czwarte dziewczynek w Polsce kochałam się w głównym bohaterze i marzyłam, by zająć miejsce Marion u jego boku. Spełniłam to marzenie już jako dorosła dziewczyna. To zdjęcie z jednego z moich wypadów. Nie wiedziałam jeszcze wtedy jak bardzo zmieni się moje życie zawodowe i jakiego tempa nabierze. Na kolejne wakacje pozwoliłam sobie dopiero 15 lat później…" - wyznała Chylińska.