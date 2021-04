Agnieszka Chylińska wspomina, dlaczego zaczęła śpiewać. "Potem pojawił się bunt"

Agnieszka Chylińska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Gwiazda rozpoczęła swoją karierę w latach 90. To właśnie wtedy zaczęła śpiewać w zespole Grzegorza Skawińskiego , O.N.A . Występy z kapelą przyniosły Agnieszce rozpoznawalność. Później piosenkarka zdecydowała się na solową karierę.

Agnieszka Chylińska opowiada o swojej młodości

"Potem pojawił się bunt. Bunt dla zasady. Znalazłam swoich ludzi, z którymi piło się pierwsze piwo i dywagowało na temat pierwszej płyty Rage Against the Machine. Czułam, że to jest to, że muzyka mnie nakręca i jako jedyna pozwala mi siebie wyrazić w pełni" - dodała. "Zaczytana biografiami wszystkich szaleńców, którzy zatracili się w swojej definicji 'rokendrola' chciałam tak samo. Biec przed siebie z zaciśniętymi pięściami i drzeć się na cały głos, ubrana w bunt, w złość..." - podsumowała Agnieszka Chylińska.