Agnieszka Chylińska zdobyła się na szczere wyznanie. "Tych słów w moim życiu zabrakło"

Nie tylko wiek, ale i pandemia, która wyraźnie spowolniła życie nas wszystkich, coraz częściej skłania nas do refleksji nad swoim życiem. Przyznała to także Agnieszka Chylińska. Charyzmatyczna artystka, która w połowie lat 90. zaczynała karierę w rockowym zespole O.N.A. zdobyła się na szczere wyznanie za pośrednictwem Facebooka. "Po latach pośpiechu, wszędobylskiej presji i nieprzerwanego biegu za czymś, co wiecznie znikało za horyzontem mam czas...Dziwne uczucie po tylu latach gonitwy, szaleństwa... Jest czas na porządki, nie tylko w szafach i remont nie tylko domu do którego wpadałam głównie po to, by przespać się, przytulic dzieci i gonić dalej...Mam czas na to, by spojrzeć wstecz, docenić to co było piękne, wybaczyć sobie i innym to, co było po ludzku niedobre" - zaczęła swój wpis Chylińska.