Agnieszka Dygant wystąpi z byłym mężem w jednym projekcie?

Agnieszka Dygant jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda zyskała rozpoznawalność dzięki serialom "Niania", w którym wcieliła się we Franciszkę Maj i "Na dobre i na złe", gdzie zagrała Marię "Mariolę" Jolantę Muślinek-Korzycką.

Agnieszka Dygant rozpocznie współpracę z byłym mężem?

Wydawać się mogło, że po bolesnym rozstaniu para nigdy nie weźmie udziału we wspólnym projekcie. Jednak według tygodnika "jeden z producentów szykuje serial, w którym ona miałaby zagrać, a on miałby być operatorem". - To było piękne spotkanie po latach - podaje źródło.