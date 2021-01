Agnieszka Hyży dementuje plotki. Nie odchodzi z mediów społecznościowych?

ZOBACZ TAKŻE: Agnieszka Hyży wypowiada wojnę patologii w Internecie: "Są pewne normy"

"Co do naszej, mojej obecności w social media, mówiłam sporo i dość jasno wyrażałam swoje stanowisko. Lubię to medium, gdy mam coś ważnego do powiedzenia z mojej perspektywy, gdy mam więcej czasu, gdy czuję potrzebę podzielenia się jakimiś informacjami, gdy mogę podyskutować z kimś życzliwym mądrym.Lubię obserwować ciekawych ludzi, wartościowe treści i czasem oderwać się od tabelek, spotkań i innych przyziemnych aktywności. Nie lubię, gdy widzę wszechobecny hejt, jad sączący się z anonimowych kont, pogoń za sensacją i nieustający ekshibicjonizm w niektórych sferach" - kontynuowała Hyży.