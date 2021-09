Agnieszka Hyży zdobyła się na wyznanie. Wyznała, co się działo z jej mężem Grzegorzem Hyżym

"Ten chłopak sporo ostatnio przeszedł, zresztą razem przeszliśmy" – zaczęła swój post Agnieszka Hyży, do którego dołączyła dwa zdjęcia męża. Wspomina o tym, że Grzegorz Hyży ma za sobą niełatwy czas. Z powodu koronawirusa był przygaszony. Jednak muzyk miał okazję ostatnio powrócić na scenę, czego przykładem jest jego występ w piątek 3 września na festiwalu w Opolu. To go mocno odmieniło.