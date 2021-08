Agnieszka Hyży wróciła po długiej przerwie. Opowiedziała o zmianach w swoim życiu

"Czemu dzisiaj piszę? Bo to, co dziś czuję najmocniej, w Międzynarodowym Dniu Przyjaźni - to przekonanie, że najważniejsze jest, aby mieć u boku przyjaciół i partnerów, którzy w kryzysie wezmą nas pod rękę, szczególnie wtedy, gdy chwilowo nie idziemy z wiatrem. Nie będę oznaczać i publicznie dziękować wszystkim tym dzięki, którym 'skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej'. Wy moi Drodzy mam nadzieję, że usłyszycie to ode mnie osobiście, jeszcze nieraz" - podsumowała celebrytka.