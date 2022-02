Agnieszka Hyży wspomina przykrą sytuację z podróży poślubnej. Wciąż ją to boli

- Bardzo bolało mnie to, że dołożyliśmy wszelkich starań i wydaliśmy na to sporo pieniędzy, żeby mieć tą intymność i zachować tę informację dla siebie. (...) Do dnia dzisiejszego jest mi przykro, że zdjęcia z Kapitolu w Rzymie zostały sprzedane przez polską grupę turystów jednej z polskich gazet i że w trakcie mojej krótkiej podróży poślubnej otrzymałam telefon od zaprzyjaźnionej osoby z mediów, że nasze zdjęcia zostały kupione i jutro trafią na okładkę. Było to smutne - wspomina w rozmowie z Żurnalistą.