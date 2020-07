Agnieszka i Grzegorz Hyży wyczekują rocznicy ślubu. Są razem 5 lat

- W końcu mogliśmy wrócić do pracy i muszę przyznać, że nadrabiamy teraz zawodowe zaległości. Grzesiek zamknął się w studiu i nagrywa nową płytę, a ja przygotowuję się do premiery projektu, który powstawał już od ponad dwóch lat. To będzie pierwsza w Polsce tego typu platforma z multimedialnym ebookami pisanymi przez gwiazdy i ekspertów. Startujemy 23 lipca. Na razie jesteśmy zapracowani, ale oczywiście znajdziemy chwilę by uczcić naszą drewnianą rocznicę - wyznała Agnieszka Hyży "Faktowi".