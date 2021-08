"Pozostaje mi nadzieja..." Kaczorowska pragnie być znów lubiana

"Tak, to ja i moje pierwsze odcinki 'Klanu'… Gdy znalazłam to zdjęcie na profilu serialu, to pierwszy raz dostrzegłam w Emilce podobieństwo do mnie... Nasze córeczki są bardzo tatusiowe, ale po tym zdjęciu pozostaje mi nadzieja, że coś tam z mamy będą mieć" - wyznaje na Instagramie aktorka.