Agnieszka Kaczorowska na pokazie PINKO. Postawiła na seksowny look

W piątek (28.10) w Warszawie odbył się pokaz wiosennej kolekcji marki PINKO. Na modowe wydarzenie do Hotelu Warszawa (to tam miał miejsce event) ściągnął tłum celebrytów. Na imprezie pojawiła się m.in. Agnieszka Kaczorowska-Pela z mężem, która na swoim instastories relacjonowała zarówno długie przygotowania do wieczornego wyjścia, jak i samą imprezę.