Agnieszka Kaczorowska na wakacjach. Aktorka pochwaliła się zdjęciem z urlopu

Agnieszka Kaczorowska pozuje w bikini z mężem

"Faktem jest, że ten lot udało się dobrać do pory jej drzemki, dlatego nie było problemu, aby większość czasu po prostu spała" - kontynuuje Agnieszka Kaczorowska. "Jestem z nas dumna i muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze zaczęliśmy to tygodniowe pożegnanie lata. Sorry... Będziemy Was trochę zasypywać tym ciepełkiem... Buziaki z Krety!".