Agnieszka Kaczorowska-Pela. Znani ludzie ją zawiedli. Chodzi o aferę z "modą na brzydotę"

- Ten post troszkę dotyczył tego, żeby o siebie dbać, że piękno jest wokół nas, jeśli umiemy je dostrzec. Ale ten post przez to, jak został rozdmuchany, dotarł do ludzi, którzy kompletnie nie znali kontekstu, nie wiedzieli, kim jestem i co mówię, tylko przeczytali dwa zdania, które po prostu były za krótkie – mówiła celebrytka.