Za nią trudne chwile. "Wracałam ze łzami w oczach"

W rozmowie z Oskarem Netkowskim gwiazda opowiedziała o macierzyństwie i o drugiej ciąży. - Rola mamy i żony, to najważniejsze role w moim życiu. Ja się w tym spełniam. Fajnie, że mogę łączyć to z pracą. To dla mnie ważne, że w jedną całość to zamykam. Gdybym miała wybierać, to pewnie, że wybrałabym dom. To mi daje szczęście - wyznała aktorka.