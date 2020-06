Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcie spod prysznica

Agnieszka Kaczorowska wyjątkowo pilnie strzeże swojego życia prywatnego. Nie wystawia swojej rodziny na medialny świecznik i przede wszystkim dba o to, żeby wizerunek dziecka nie przedarł się do mediów.

Od tamtej chwili szczęśliwa mama co rusz dzieli się w sieci wydarzeniami z życia pociechy. Nie brakuje postów o tym, co podaje dziecku do jedzenia, czy w co ubiera córkę.