Agnieszka Kaczorowska w bikini. Zamierza pomagać kobietom w ciąży

"Będąc w ciąży z Emilką, prowadziłam w swojej szkole tańca zajęcia z tańca dla kobiet w ciąży. Teraz chcę działać szerzej i żeby każda z Was mogła skorzystać. Co czwartek, zapraszam Was na live'a, podczas którego będziemy sobie razem ćwiczyć i poznawać różne aktywności pod okiem specjalistów, trenerów różnych dziedzin sportu. Na koniec każdego spotkania poprowadzę dla Was również 15 minut delikatnego treningu tanecznego. Oczywiście wszystko, co się będzie odbywać, będzie dostosowane do kobiet w ciąży. Jeśli nie masz wskazań do leżenia, to koniecznie dołącz do nas TUTAJ w każdy czwartek!" - czytamy.