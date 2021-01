Agnieszka Kaczorowska w ciąży? Fani nie mają wątpliwości

Agnieszka Kaczorowska rozpoznawalność zyskała dzięki roli Bożenki w "Klanie". Serial przyciągał i w zasadzie wciąż przyciąga przed telewizory mnóstwo widzów, tak więc można traktować go jako całkiem niezłą trampolinę do kariery. Aktorstwo to jednak nie jej jedyne zajęcie.

Wiadomo jednak, że nic tak fanów nie interesuje jak życie prywatne gwiazd i Agnieszka Kaczorowska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Wystarczyło, by opublikowała jedno zdjęcie, by fani nie mieli wątpliwości co do jej stanu.