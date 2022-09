Agnieszka Kaczorowska w formalnym stroju? Tylko pozornie!

Niedawno była gwiazdą konferencji prasowej Sceny Relax. To nowa instytucja kulturalna na mapie Warszawy. Jak czytamy na stronie obiektu: "Tworzymy repertuar szyty na miarę naszych ambicji i oczekiwań widzów. Scena Relax to nie tylko teatr. To idealne miejsce na koncerty, występy kabaretów, stand up, widowiska. To także przestrzeń dla konferencji".