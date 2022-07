Kaczorowska wyjechała nad polskie morze. "Pora powiedzieć to głośno"

"No dobra, pora powiedzieć to głośno... Nie wierzcie prognozom pogody! Na cały nasz wyjazd wszystkie prognozy pokazywały deszcz, chmury i wiatr. Każdego dnia prognoza pogody pokazuje, że będzie padać... A nam od tygodnia może 2 razy lekko pokropił deszczyk. Do tej pory złapaliśmy dużo słonka, a dziś to nawet włożyłam kostium. A jeszcze kilka dni przed nami! Mnie jest zawsze dobrze nad naszym morzem! Ważne, aby można było chwilkę posiedzieć, posłuchać szumu fal i powdychać to cudne powietrze" - napisała ostatnio na Instagramie.