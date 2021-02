Agnieszka Kaczorowska wzięła córkę na sanki. Wstawiła fotkę do sieci i rozpętała burzę

Agnieszka Kaczorowska zdobyła popularność za sprawą roli Bożenki w serialu "Klan". W ostatnich latach dała poznać się też jako utalentowana tancerka w "Tańcu z Gwiazdami". Na co dzień gwiazda cieszy się macierzyństwem. Wkrótce ponownie zostanie mamą .

Baby boom w polskim show-biznesie. Gwiazdy pękają z dumy

"Pierwsze sanki w życiu Emiśki zaliczone. Na szczęście nie jest jeszcze wymagająca co do prędkości... Tylko jak tu teraz namówić ją na powrót do domu?" - napisała celebrytka na Instagramie.