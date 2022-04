Agnieszka Kawiorska zaangażowała się w pomoc. Pracuje w noclegowni dla uchodźców

- Ostatnio wraz z grupą moich przyjaciół zaangażowałam się w stworzenie domowej noclegowni dla uchodźców we Wspólnotach Jerozolimskich - powiedziała aktorka w rozmowie "Super Expressem". - To kameralne miejsce na terenie klasztoru, w którym jest tylko dziewięć łóżek, ale może pomieścić do 20 osób. Stworzyliśmy tym ludziom domowe warunki. To odpowiedź na potrzeby dużych rodzin, których często nie mogą przyjąć osoby prywatne. Pomagamy im także znajdować pracę, podnosimy na duchu. Historie tych osób są często bardzo poruszające - dodała.