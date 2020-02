Agnieszka Kotulanka: Minęły dwa lata od czasu jej śmierci. "Nikt nie miał na to wpływu"

Ostatnie lata życia Agnieszki Kotulanki nie należały do najłatwiejszych. Choć niektórzy przyjaciele zdawali sobie sprawę z jej kłopotów z alkoholem, to nikt nie był w stanie jej pomóc. Wieloletni przyjaciel aktorki, Jacek Borkowski zachował o niej wyłącznie dobre wspomnienia.

- Niestety na to, co się stało z Agnieszką, nikt nie miał wpływu. Był to jej świadomy wybór. Ona żyła jak chciała. By komuś pomóc, ta osoba najpierw musi tego chcieć - wyznał w rozmowie z "Faktem" Jacek Borkowski, który znał ją od ponad trzydziestu lat.