Agnieszka Krukówna otarła się o narkotyki. Dzisiaj zapomniała o kłopotach

Agnieszka Krukówna ma za sobą trudny czas w życiu osobistym. Teraz wychodzi na prostą. W końcu los się do niej uśmiechnął.

O narkotykach, wychodzeniu z nałogu i psychoterapii opowiadała szczerze. Później jednak tego żałowała: - Ciągnie się to za mną. Sama sobie podłożyłam nogę. Zawiodłam nie tylko rodzinę, ale i środowisko, w którym się obracałam. Tak jakby wszyscy aktorzy ”brali” czy palili trawę.

Błyskawicznego zastępstwa w Teatrze Polonia podjęła się Maria Seweryn. Janda wybaczyła jednak Krukównie: - Agnieszce dostało się zupełnie niesłusznie. Ona jest krucha. Doszła do wniosku, że to ponad jej siły. Miała do tego prawo! – tłumaczyła.