Agnieszka Litwin już tak nie wygląda. Wróciła do telewizji po walce z rakiem

"Hej, ludzie. Uśmiechajcie się do siebie i nawzajem pomagajcie, to ma wielką moc. Wierzę, że dobro wygra, gdyby nie dobrzy ludzie, już dawno nie byłoby naszego świata" - napisała Litwin pod nowym zdjęciem na Instagramie. Artystka w szalu, która sama wydziergała na drutach, miała jak zwykle uśmiech ucha do ucha, który udzielił się ludziom w komentarzach.