Agnieszka Sienkiewicz na Dzień Matki. Pokazała wyjątkowe zdjęcie

Agnieszka Sienkiewicz zamieściła na Instagramie wzruszający wpis z okazji Dnia Matki. Zilustrowała go fotką z przygotowań do ślubu, w których oczywiście pomagała jej ukochana mama. "Uwielbiam to zdjęcie. Jest dla mnie symboliczne w pewnym sensie" – napisała gwiazda seriali, która długo trzymała tę fotkę w prywatnym archiwum.