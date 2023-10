Agnieszka Sienkiewicz o wyborach. Wskazała, na czym polega demokracja

"Co trzeba mieć w głowie, żeby pisać do kogoś najgorsze epitety tylko dlatego, że ma inne poglądy niż on? Jak można grozić, obrażać, wyzywać, życzyć mu najgorzej… Co się z nami dzieje??? Czy nie można po prostu uszanować, że ktoś ma takie zdanie, a ty inne? Czy nie można po prostu porozmawiać, jeśli się nie zgadzamy, wymienić poglądami??? Ja 15 października idę zagłosować wg swojego sumienia za tymi, którzy moim zdaniem będą reprezentować moje wartości (nawet jeśli nie wszystkie) i wśród moich znajomych są osoby, które pójdą i zagłosują zupełnie inaczej niż ja i to jest ok. Bo na tym polega DEMOKRACJA!" - czytamy.