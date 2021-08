Pobrali się 4 lata temu. Sienkiewicz pokazała męża

Wybrankiem aktorki okazał się Mikołaj Gauer. Mężczyzna pochodzi z Łodzi i na co dzień jest właścicielem sieci aptek. Wraz z Agnieszką doczekali się dwóch pociech: 5-letniej Zosi oraz 2-letniej Marii. Para rzadko publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, ale tym razem celebrytka zrobiła wyjątek. "Mój mąż żartuje, że jak nie wiem, co napisać to piszę 'oczami męża', więc dziś dla odmiany - oczy męża" - napisała na Instagramie.