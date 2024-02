Agnieszka Sitek grała Weronikę w "Złotopolskich". Jak dziś wygląda aktorka?

Serial "Złotopolscy" przyciągał przed ekrany telewizorów miliony widzów, a w niektórych środowiskach jest uważany za produkcję o niemalże kultowym statusie. Losy postaci z tego serialu są tematem rozmów do dnia dzisiejszego, a dla wielu z aktorów, którzy w nim wystąpili, stał się on prawdziwą trampoliną do dalszej kariery w świecie show-biznesu. Podobną ścieżkę kariery przewidywano dla Agnieszki Sitek, która jednak niespodziewanie zniknęła z mediów na szczycie swojej popularności.