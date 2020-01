Agnieszka Włodarczyk jest przerażona pożarami w Australii

Agnieszka Włodarczyk jest zatrwożona pożarami, które opanowały Australię. Ogień strawił już miliony zwierząt i ciągle rozprzestrzenia się, pochłaniając kolejne hektary australijskiego buszu. Aktorka odnosi tę katastrofę do własnych przeżyć.

Pożary w południowo-wschodniej Australii trwają od października minionego roku i zabiły już co najmniej 18 osób. Cierpią także zwierzęta, których ofiary szacuje się na miliony istot. Zdjęcia z zatrważającymi obrazkami płonącego kontynentu nie pozostały obojętne dla Agnieszki Włodarczyk. Gwiazda podzieliła się swoimi refleksjami na temat tego, co dzieje się na dalekim kontynencie.

- Wiecie ile zwierząt zginęło przez pożary w Australii do tej pory? Prawie pół miliarda! Weterynarze są zmuszeni do masowej eutanazji zwierząt! A mój ukochany koala niedługo zniknie z powierzchni ziemi. Słyszeliście jak one płaczą!? Jak dzieci! Są powolne i bezbronne, ciężko im uciekać. Poza tym nie wiadomo dokąd... Wszystko się pali. Ludzie nie mają czym oddychać, powietrze gryzie w gardło a słońca prawie nie widać - czytamy we wpisie gwiazdy.

- To jest początek końca... Albo obudzimy się tu i teraz, albo umrzemy w męczarniach z powodu braku wody albo cholera wie, z jakiego innego powodu.

Tylko szybkie i mądre ruchy ze strony polityków mogą to opóźnić. Nie wiem czy jesteśmy w stanie to zatrzymać, ale do cholery trzeba coś zrobić!

Karolina Korwin Piotrowska wpadła na pomysł wysyłania do Premiera Morawieckiego maili na adres - kontakt@kprm.gov.pl. Otwórzmy oczy i serca politykom. Wierzę w ludzi - zakończyła swój post.