Ma koronawirusa. Zdradziła, gdzie się zaraziła

Agnieszka Włodarczyk i triathlonista Robert Karaś za kilka miesięcy po raz pierwszy zostaną rodzicami. Informacja o ciąży aktorki obiegła media pod koniec stycznia. Wystarczyły dwa słowa na Instagramie, które brzmiały "nowy rozdział", opatrzone znacznie więcej mówiącym zdjęciem z brzuszkiem, by ruszyła lawina gratulacji. Pierwszy trymestr ciąży aktorka znana z seriali "Plebania" czy "Pierwsza miłość", spędziła na egzotycznej indonezyjskiej wyspie Lombok. Jak zdradziła niedawno fanom, lepszego początku ciąży nie mogła sobie wymarzyć. "Miałam ogromne szczęście, że pierwszy trymestr spędziłam na wyspie, oddychając świeżym powietrzem bez ograniczeń, jedząc owoce prosto z drzewa i jeżdżąc na rowerze. Myślę, że lepszego początku ciąży nie mogłam sobie wymarzyć" .

Od kilku tygodni Agnieszka Włodarczyk jest już w Polsce, gdzie do woli może spełniać swoje kulinarne ciążowe zachcianki (wspominała niedawno o apetycie na typowo polskie dania: ogórki kiszone, pierogi itp.). Niestety, to właśnie w kraju dopadł ich koronawirus, co podkreśliła w instagramowym wpisie aktorka.