Agnieszka Włodarczyk uciekła przed pandemią na rajską wyspę. Pozuje w bikini

Agnieszka Włodarczyk, podobnie jak wiele innych gwiazd, uciekła od burej jesieni do ciepłych krajów. Zamiast marznąć, wypoczywa pod palmami. Patrząc na jej zdjęcia, nie da się aktorce nie zazdrościć.

Agnieszka Włodarczyk na swoim instagramowym profilu pokazała, jak spędza końcówkę listopada. Są egzotyczne rośliny, basen, słońce. Jest bikini. Czego nie ma? Maseczki. Gwiazda wypoczywa na zagranicznych wakacjach, więc może cieszyć się dużo większym luzem niż w Polsce. Włodarczyk wyjechała do hotelu umiejscowionego na wyspie Gili, niedaleko Bali. To naprawdę egzotyczne miejsce do relaksu. Zwykle celebryci wybierają inne kierunki. Wygląda jednak na to, że aktorka jest bardzo zadowolona z urlopu.

Niespełna tydzień temu Włodarczyk pozowała do zdjęć przy kominku, teraz okoliczności są zupełnie inne. Wtedy pisała: "Wszystko wskazuje na to, że to mój ostatni wieczór przed kominkiem w tym sezonie. Nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale niebawem odezwę się do Was w trochę innych okolicznościach przyrody. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo". Dwa dni później była już na gorącej plaży.

"Po spontanicznej decyzji, analizie plusów i minusów, obliczeniu kosztów, ogarnięciu opieki nad zwierzakami, po testach PCR, czyli patykach w nosie, trzech samolotach, taksówce i łódce dotarliśmy do miejsca, w którym żyje się inaczej. Uff..." - dała znać fanom.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

I dodała: "Nie miałam pewności czy to wszystko uda się poskładać do kupy. Planowanie podróży na drugi koniec świata w tych czasach zakrawa o szaleństwo, ale dzięki Bogu wszystko się powiodło. Do przyjazdu na Gili Air namówili mnie przyjaciele Marta i Radek, którzy mieszkają tu na stałe... Wyspa obecnie jest praktycznie pusta, nikt nie nosi masek, turystów brak, atrakcji innych niż natura nie ma, więc nie mogło być lepiej".

Jak się okazuje, Włodarczyk zamierza przetrwać na wyspie pandemię: "Dopóki sytuacja w mojej branży się nie zmieni, nie ruszą teatry i koncerty nie mamy zamiaru wracać".

To mogą być długie wakacje.