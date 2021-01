Agnieszka Włodarczyk niczym Wenus. Kusi na rajskiej plaży

Agnieszka Włodarczyk należy do gwiazd naprawdę aktywnych w sieci. Trudno się dziwić, sama prowadzi aktywny tryb życia. Media społecznościowe aktorki zaś są dla fanów kopalnią informacji - zawsze wiedzą, co u niej słychać.

Nie inaczej było tym razem. Aktorka wypoczywa w Indonezji, na wyspach Gili. To właśnie stamtąd "wysłała" zmysłową pocztówkę.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

"Obawiam się, że po powrocie do Polski długo nie wstawię podobnej foty. Korzystam zatem, spamuję i nie odpuszczam robienia zdjęć. Chociaż coraz mniej mi się chce cokolwiek. Życie tutaj rozleniwia. Nie wiem czy to dobrze czy źle, po prostu dostosowałam się do tempa życia mieszkańców wyspy...", napisała.