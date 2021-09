Agnieszka Włodarczyk nie chce wracać do pracy

"Ten post powinien mieć tytuł 'Jak zostałam influencerką'. Czy wrócę do normalnej pracy? Kiedy to się stanie? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że teraz absolutnie sobie tego nie wyobrażam. Owszem, zdarzyło mi się wziąć udział w programie, czy zaśpiewać na letniej trasie Dwójki, ale to była chwila bez małego. Byłam blisko, a tatuś zajmował się w tym czasie synkiem. Natomiast, żeby pojechać w trasę ze spektaklem? Nie ma mowy. Jedyna opcja to zabieranie go ze sobą, ale czy tego chcę? Czy muszę? Nie! Pracuję z domu, pracuję obok niego i wiecie co? Póki co nie chcę inaczej. Zostałam infuencerką, czy się to komuś podoba, czy nie", napisała na Instagramie.