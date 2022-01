Agnieszka Włodarczyk nie rozumie, co się dzieje. "Na myśl o przerwaniu chce mi się płakać"

"To jest jakieś atawistyczne, pierwotne i niewytłumaczalne… ale tak jest. Przynajmniej u mnie, chociaż wy też o tym pisałyście w prywatnych wiadomościach. Na myśl o przerwaniu karmienia chce mi się płakać i żadne racjonalne tłumaczenia nie trafiają do głowy. Fajnie jest przeżyć to na własnej skórze, doświadczyć takiej więzi z dzieckiem i zrozumieć, że jesteśmy częścią natury. A kobiecy biust służy przede wszystkim do wykarmienia swojego potomstwa. Niby proste, ale rozumiesz to dopiero wtedy, kiedy masz dziecko" - dodała aktorka.