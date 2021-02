Agnieszka Włodarczyk o 40. urodzinach: "To były moje najpiękniejsze urodziny"

Agnieszkę Włodarczyk widzowie mogą kojarzyć z ról w filmie "Sara" czy serialach jak "13 posterunek" i "Plebania". Włodarczyk ma na koncie także sukces muzyczny – jej debiutancki album "Nie dla oka…" z 2007 roku zdobył status złotej płyty w Polsce. Choć nie może narzekać na brak sukcesów zawodowych, to jej życie prywatne było bardziej skomplikowane – ma za sobą kilka nieudanych związków.

Jednak można powiedzieć, że aktorce udało się odnaleźć w końcu szczęście – związała się ze sportowcem Rafałem Karasiem. To właśnie z nim wyleciała w połowie listopada na wyspę indonezyjską o nazwie Gili. Para spotyka się ze sobą od niecałego roku. Od tego czasu spędzają dużo czasu na zagranicznych podróżach. Jedna z nich okazała się owocna. Jakiś czas temu Włodarczyk poinformowała, że spodziewają się dziecka .

Dwa dni temu aktorka zdradziła więcej szczegółów na temat swojej ciąży. "Odpowiadając na Wasze pytania - czuję się wyśmienicie. Od początku ciąży do teraz. I mam nadzieję, że już tak zostanie, chociaż ostatnio łupie mnie trochę w krzyżu. Także nie wiem, co to poranne mdłości ani żadne mdłości, energii mam za dwóch. Wszystkiego mi się chce i wszystko mnie cieszy" - poinformowała Włodarczyk na Instagramie.