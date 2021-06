Agnieszka Włodarczyk o ciąży. "Nigdy wcześniej nie chciałam mieć dziecka"

Agnieszka Włodarczyk zdobyła się na szczere wyznanie

"Nigdy nie należałam do osób, które zaglądają do wózków i podniecają się ich 'zawartością'. [...]. Owszem, tolerancja na czyjeś maluchy będzie większa, ale coś mi się wydaje, że zostanę jednak fanką głównie swojego" - dodała. "I chyba nie ma w tym nic złego, jest, jak jest, a ja jestem na tyle dorosła, żeby się do tego przyznać. Tak miałam od dziecka… Zawsze lgnęłam do osób w podeszłym wieku, wzruszali mnie starsi ludzie i to z nimi wolałam spędzać czas, rozmawiać, czy dosiadać się do nich w parku" - dodała.