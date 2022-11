Agnieszka Włodarczyk ostro do internautki: "Żegnam". Poszło o niezdrowe jedzenie

Włodarczyk ujawniła swój związek z Karasiem w lipcu 2020 r. Rok później zakochani zostali rodzicami. Agnieszka bardzo obawia się o syna: "To nasza kolejna podróż i za każdym razem nasz synek jest inny. Więcej rozumie, więcej rozrabia, biega, a nie chodzi i to zwykle w przeciwną stronę niż chcemy. Czasem nie daje spokojnie zjeść, a czasem jest grzeczny jak aniołek. Człowiek za nim biega i stara się chronić, ale nie da się przewidzieć wszystkiego. Pierwsze siniaki na nogach już są. A to dopiero początek… Jak żyć" - pisała ostatnio młoda mama.