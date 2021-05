Agnieszka Włodarczyk refleksyjnie o ciąży. Nie znosi tych pytań

"I tu czasami padają pytania, które przynajmniej u mnie budziły zdenerwowanie... Czemu? Nie wiem, bo to moje, moja sprawa, mój brzuch i moje granice. Każda ma je gdzieś indziej... Nie lubiłam i nie lubię do tej pory pytań typu: 'Kiedy poród?', 'A gdzie rodzisz?', 'Naturalnie czy cesarka?', 'Chcesz karmić piersią?', 'Chłopiec czy dziewczynka?', 'Będziesz chrzciła dziecko?', 'Który to miesiąc?', 'Ooo widzę, że niedługo rozwiązanie'- a ty masz przed sobą przynajmniej 2 miesiące🤦‍♀️" - wyznała.