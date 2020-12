Agnieszka Włodarczyk w zjawiskowym kostiumie. Opowiedziała o rajskim dniu

Włodarczyk, podobnie jak wiele innych gwiazd, uciekła od burej jesieni do ciepłych krajów. Zamiast marznąć, wypoczywa pod palmami. Aktorka wyjechała do hotelu umiejscowionego na wyspie Gili, niedaleko Bali. Zazwyczaj celebryci wybierają inne kierunki. Wygląda jednak na to, że aktorka jest bardzo zadowolona z urlopu.Tym bardziej że pojechała tam ze swoim 8 lat młodszym partnerem, Robertem Karasiem.