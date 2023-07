Agnieszka Włodarczyk wspiera Roberta Karasia. Nie ma żadnych wątpliwości co do jego uczciwości

Triathlonista zdecydował się na wydanie oświadczenia w sprawie, ponieważ Federacja International Ultra Triathlon Association (IUTA) na tym etapie nie podaje takich informacji do publicznej wiadomości. Zapewnił też, że nie ma nic do ukrycia w tej sprawie. Przeanalizował ją ze swoją ekipą i domyśla się, co mogło dać podejrzany wynik badania.