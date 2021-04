Agnieszka Woźniak-Starak bez makijażu. Apeluje w ważnej sprawie

Agnieszka Woźniak Starak to wielka miłośniczka zwierząt, a zwłaszcza czworonogów. Kocha i te bardziej, i te mniej rasowe. Choć w jej licznej gromadzie (ma aż pięć psiaków!) można znaleźć piękne Rhodesiany, to nie brakuje też efektownych kundelków. Każdy, kto obserwuje instagramowy profil prowadzącej "Dzień dobry TVN" doskonale wie, że rządzą tam psiaki! To właśnie w ich towarzystwie Agnieszka Woźniak-Starak najchętniej spędza czas, począwszy od spacerów po lesie, a kończywszy na wspólnym przytulaniu. Dziennikarka pomaga też czworonogom przy każdej okazji.

"Zwierzęta nie mogą same walczyć o swoje prawa, to my jesteśmy ich głosem. I to my możemy sprawić aby ten głos był lepiej słyszalny. Chcemy, żeby w Komisji Europejskiej był w końcu ktoś naprawdę odpowiedzialny za interesy i prawa zwierząt - unijny Komisarz ds. Dobrostanu Zwierząt. Możecie nam pomóc podpisując petycję na euforanimals.eu. Pikuś będzie Wam bardzo wdzięczny" - napisała na swoim Instagramie Agnieszka Woźniak-Starak, pozując na zdjęciu z najmniejszym ze swojej licznej gromady Pikusiem.