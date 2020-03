Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy. "Stresuję się"

Siedem miesięcy po tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, Agnieszka Woźniak-Starak powraca do mediów. Już 11 marca gwiazda rozpoczyna nową pracę.

Agnieszka Woźniak-Starak po tragicznej śmierci swojego męża wraca do obowiązków zawodowych. Dziennikarka poprowadzi swoją audycję w radiu. To dla niej powrót do korzeni. Gwiazda wielokrotnie mówiła w wywiadach, że swoją karierę dziennikarską zaczynała właśnie w radiu.