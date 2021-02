Agnieszka Woźniak-Starak wspiera strajk mediów. Opublikowała wymowny post

Agnieszka Woźniak-Starak wsparła strajk mediów

Pod wpisem pojawiła się masa komentarzy. Większość fanów popiera protest. "Wreszcie! Trzeba było zrobić to dawno" - napisał jeden z internautów. "Nie do wiary co się dzieje. Życzę dużo siły!" - dodała fanka. "Popieram", "Trzymam kciuki - rządowi odbije się czkawką", "Media bez wyboru, kobiety bez wyboru. Co jeszcze?" - czytamy pod wpisem Agnieszki Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak odniosła się również do strajku mediów na swojej instagramowej relacji. Dziennikarka określiła podatek od reklam mianem "haraczu". - No słuchajcie, widzieliście, co się dzisiaj dzieje na waszych ulubionych portalach i w stacjach telewizyjnych. TVN oczywiście protestuje razem z innymi nadawcami prywatnymi przeciwko podatkowi od reklam, który chce wprowadzić rząd. Bo jest to po prostu haracz wprowadzony pod pretekstem walki z COVIDEM i haracz, który może zniszczyć prywatne media i tak będzie wyglądał medialny świat. My się przyłączamy. Dzisiaj "Dzień dobry TVN" nie będzie - oznajmiła dziennikarka.