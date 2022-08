Agnieszka Woźniak-Starak znów zachwyca stylizacją

Agnieszka Woźniak-Starak zawsze wygląda nienagannie, często też sięga po kreacje cenionych projektantów. Miano ikony stylu przylgnęło do niej na dobre. Zarówno przed pracą, w trakcie prowadzenia programu, jak i powrotu wygląda świeżo, a jej uśmiech to jedna z piękniejszych ozdób. Czy to dzięki nowemu związkowi prezenterki?