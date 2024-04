Agnieszka z "Gogglebox" przeszła metamorfozę. Jest nie do poznania

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" emitowany jest w Polsce już od prawie 10 lat i jak na razie nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miał zniknąć z anteny. Nie jest tajemnicą, że show TTV zapoczątkowało wiele showbiznesowych karier. To właśnie dzięki komentowaniu oferty programowej rodzimych stacji Polacy usłyszeli o Sylwii Bombie, Agnieszce Kotońskiej czy Mariuszu Kozaku.