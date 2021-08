Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała o ciąży. "Mam tak troszkę gorszy czas"

Co więcej, Agnieszka Łyczakowska ma na głowie inny problem. Jedna z internautek ukradła wizerunek uczestniczki programu. "Ja już miałam chyba dwa razy taką sytuację, że ktoś na zdjęcie profilowe ukradł mi zdjęcie i też pamiętam, pani sprzedawała kiedyś jakąś czapkę i też wstawiła, bo to taką samą czapkę jak ja miałam zimą, to wstawiła też moje zdjęcie jako profilowe, że można kupić czapkę" - opowiada fanom.