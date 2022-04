Egurrola pokazał córkę. Dziś Carmen ma 14 lat

To miała być miłość do grobowej deski. Agustin Egurrola bez pamięci zakochał się w Ninie Tyrce, którą poznał w 2007 r. podczas 5. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka szybko odwzajemniła to uczucie, a owocem tej namiętności jest córka o imieniu Carmen. Niestety, w 2015 r. para poinformowała rozstaniu. I to w dość burzliwej atmosferze. Oboje obwiniali siebie o rozpad związku i przez długi czas rozmawiali wyłącznie o opiece nad dzieckiem. Nie brakowało też sugestii, że wszystkiemu winien jest choreograf i jego zamiłowanie do pracoholizmu. - Jestem teraz nieszczęśliwym, porzuconym mężczyzną - twierdził z kolei Egurrola, gdy zasiadał w jury "Mam Talent!".