Aktor DJ Qualls wyznaje: "Tak, jestem gejem"

DJ Qualls znany jest polskim widzom m.in. z filmu "Road Trip" i serialu "Człowiek z wysokiego zamku".

"Tak, jestem gejem. Przez cały ten czas byłem gejem. Mam dość martwienia się o to, co ludzie o mnie pomyślą. Mam dość martwienia się o to, co może stać się z moją karierą".