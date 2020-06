Aktor filmów dla dorosłych aresztowany za morderstwo. "Odprawiał rytuał"

Jak podaje hiszpański "El Pais", 46-letni Nacho Vidal i dwóch innych mężczyzn powiązanych z tragedią, zostało aresztowanych przez policję w Walencji. Sprawa dotyczy wydarzenia sprzed 11 miesięcy, kiedy zmarł fotograf mody Jose Luis Abad. Artysta współpracujący z takimi magazynami jak "Vogue" czy "Urban" zmarł na atak serca. Teraz okazuje się, że doszło do niego w trakcie szamańskiego rytuału, który miał nadzorować gwiazdor filmów XXX.

Wdychanie trującego jadu ropuchy porównuje się do zażywania grzybów halucynogennych. Vidal miał zachwalać przyjacielowi leczniczy wpływ rytuału z wykorzystaniem naturalnego psychodeliku. Niestety dla fotografa zakończyło się to tragicznie. Vidal, jako jedna z trzech osób podejrzewana o spowodowanie śmierci, wyraził żal z powodu tragedii. Nie przyznał się jednak do winy, twierdząc, że Abad wdychał trujący jad świadomie i z własnej woli.